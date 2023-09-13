Число погибших при пожаре в жилом доме в Ханое возросло до 56

Еще 37 пострадали, сообщила газета Tuổi Trẻ

ТАСС, 13 сентября. По меньшей мере 56 человек погибли, еще 37 пострадали в результате пожара в жилом комплексе в районе Тханьсуан во вьетнамском Ханое. Об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Tuổi Trẻ.

Ранее поступала информация о 3 жертвах и 40 пострадавших.

По данным издания, 39 человек из числа погибших уже опознаны. Все пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии не приводится.

Согласно сведениям газеты Lao Động, в отношении владельца многоквартирного здания возбуждено дело за нарушение правил пожарной безопасности. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств произошедшего.

Пожар произошел в частном жилом комплексе в ночь на среду. В 10-этажном здании площадью свыше 200 кв. м, разделенном на сдаваемые в аренду квартиры, проживали около 150 человек. Пламя вспыхнуло на первом этаже дома, столб черного дыма поднялся на десятки метров. В момент происшествия многие люди находились в своих квартирах. В тушении возгорания участвовали 15 пожарных машин.