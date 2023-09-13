В Оренбурге возбудили уголовное дело после обнаружения четырех тел

Возраст погибших составил от 23 до 56 лет

ТАСС, 13 сентября. Уголовное дело возбудили по факту обнаружения четырех тел в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области.

"Следственными органами по факту обнаружения четырех тел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. 13 сентября в жилом доме по улице 75-я линия Оренбурга обнаружено тело 48-летней хозяйки дома, а также трех ее знакомых в возрасте от 23 до 56 лет без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, после чего они назначат необходимые экспертизы для установления причины смерти погибших.