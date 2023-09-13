МЧС сообщило, что в Астраханской области запах гари от пожаров сохранится еще на два дня

Природные пожары зафиксировали в соседних регионах

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Запах гари, появившийся в Астраханской области из-за природного пожара в соседних регионах, сохранится еще два дня в связи с прогнозируемым направлением ветра и прохождением фронта осадков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По уточненным данным, на сопредельной территории Республики Калмыкия и Республики Дагестан происходит загорание камыша на острове "Морской Бирючок". Силами Тарумовского района Республики Дагестан организован мониторинг складывающейся обстановки. Тушение возгорания затруднено, ввиду отсутствия подъездных путей. <…> Исходя из прогноза Астраханского ЦГМС, 14 и 15 сентября на территории Астраханской области возможен, запах несвойственный атмосферному (запах гари)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный период, согласно прогнозу синоптиков, в регионе сохранятся туманы, осадки в виде дождей и юго-западное, западное направление ветра с порывами до 10 м/с.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что причиной смога и едкого запаха гари, возникшего утром в среду в Астраханской области, стало возгорание камыша на территории Республики Калмыкия. Со ссылкой на врио главы Лаганского района Калмыкии Юрия Когаева, где также было зафиксировано образование смога в воздухе, сообщалось, что причиной гари является возгорание камышовых зарослей в прибрежной полосе Каспийского моря, а именно в Кизлярском заливе на сопредельной территории с Республикой Дагестан.