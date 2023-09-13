Сообщения о минировании нескольких объектов в Брянске не подтвердились

Опасных предметов не обнаружено

ТАСС, 13 сентября. Специалисты в Брянске проверили здания Советской районной администрации города, финансового управления горадминистрации, Центральной детской библиотеки имени Горького, Бежицкого универмага и ледового дворца СОК "Брянск". Опасных предметов не обнаружено, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"По информации сотрудников полиции, в указанных зданиях взрывоопасных веществ не обнаружено, информация о минировании не подтвердилась, вызовы были ложными", - говорится в сообщении.

Сообщения о возможном минировании объектов в Брянске появились в среду. В 9:00 поступила информация о минировании здания Советской районной администрации города Брянска. Сотрудники были незамедлительно эвакуированы. Спустя час анонимные сообщения о минировании получили финансовое управление Брянской городской администрации, Центральная детская библиотека имени Горького, Бежицкий универмаг и Ледовый дворец СОК "Брянск".