Дело обвиняемой в убийстве гражданского мужа журналистки РБК поступило в суд Электростали

Предварительное заседание по нему назначено на 18 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/ Уголовное дело бывшей журналистки РБК Оксаны Гончаровой, которая обвиняется в убийстве своего гражданского мужа, поступило в городской суд подмосковной Электростали. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело Гончаровой поступило в суд. Предварительное заседание по нему назначено на 17:30 мск 18 сентября 2023 года", - сказали агентству, добавив, что оно пройдет в закрытом режиме в соответствии с требованиями законодательства.

Суд арестовал Гончарову 30 сентября 2022 года. Она обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). Если женщину признают виновной, ей грозит от 6 до 15 лет заключения.

Инцидент, который вменяют в вину журналистке, произошел 28 сентября 2022 года в ее квартире. Там ее 36-летний сожитель Алексей Самусев распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ним и Гончаровой вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В процессе противостояния с мужчиной обвиняемая нанесла ему несколько ударов ножницами, один из которых оказался смертельным.

Адвокат Александр Гаранин сообщил ТАСС, что Гончарова не отрицает факт убийства сожителя. "Наша позиция в том, что Гончарова оборонялась от сожителя, который сам напал на нее. Экспертиза зафиксировала не менее десяти ударов на теле у моей подзащитной и порез на спине", - сказал он. По его словам, женщина на протяжении многих лет подвергалась домашнему насилию со стороны гражданского мужа, а факт нападения на нее подтверждает ее десятилетний сын. Также защитник отметил, что Самусев ранее был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством и оскорбление представителя власти.

По мнению защиты Гончаровой, ее действия необходимо квалифицировать как необходимую оборону или убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. "Мы собираемся добиться рассмотрения этого дела с участием коллегии присяжных", - заключил Гаранин.