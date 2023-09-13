Первого пациента, пострадавшего в ДТП в центре Калуги, выписали из клиники в Москве

Авария произошла 24 августа

КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Пациентку, доставленную в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Н. Н. Приоров в Москве после аварии 24 августа на остановке в Калуге, выписали. Подростки, пострадавшие в этом ДТП, идут на поправку, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Сегодня Дарью Викторовну Б. выписали из НМИЦ им. Н. Н. Приорова. Она будет проходить долечивание и реабилитацию в Калужской областной больнице. <…> Раненые в ДТП подростки идут на поправку", - написал Шапша.

Еще одна пациентка Диана М. после лечения в клинике им. Н. Н. Приорова переведена в восстановительный центр столицы. "Состояние Натальи Анатольевны З., проходящей лечение в НМХЦ им. Н. И. Пирогова, по-прежнему остается стабильно тяжелым", - добавил глава региона.

Один из пострадавших подростков выписан на амбулаторное лечение из Российской детской клинической больницы (РДКБ) им. Н. И. Пирогова, ему предстоит пройти ряд процедур и реабилитацию в федеральной клинике. Состояние еще одного подростка - Алины Ф., которую неделю назад отправили на лечение в РДКБ им. Н. И. Пирогова, улучшилось, сейчас оно средней степени тяжести.

24 августа водитель вылетел на тротуар в центре Калуги на пересечении улиц Рылеева и Кирова и сбил 11 человек. По данным экспертизы, мужчина находился в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения, в этом году он был лишен прав за подобное правонарушение. Водитель по решению суда арестован на два месяца, расследование уголовного дела продолжается.