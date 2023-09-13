Лондон выделил $1,25 млн на оказание помощи Ливии после наводнений

Более 11 тыс. человек в стране числятся пропавшими без вести

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделило £1 млн ($1,25 млн) на оказание помощи пострадавшей от наводнений Ливии. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

"Соединенное Королевство будет оказывать Ливии поддержку после разрушительных наводнений. Финансирование, о выделении которого было объявлено сегодня, позволит спасти жизни тех, кто больше всего пострадал от наводнений, включая женщин и детей, а также тех, кто был вынужден покинуть свои дома, - заявил глава ведомства Джеймс Клеверли, слова которого приводятся в документе. - Мы продолжим тесно координировать наши действия с ООН и с ливийскими властями, чтобы выяснить, какая еще поддержка может оказаться нужной".

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами, которые вызвали наводнения. Более 11 тыс. человек к настоящему моменту числятся пропавшими без вести. В наиболее пострадавшем городе Дерна число жертв достигло 7 тыс. На помощь пострадавшей от стихийного бедствия Ливии направлена гуманитарная помощь от ряда стран.