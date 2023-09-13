СМИ: гражданка Египта пострадала при нападении акулы в Дахабе

По данным портала El Fagr, она находится под наблюдением медиков

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Гражданка Египта пострадала при нападении акулы в курортном египетском городе Дахаб, расположенном на юго-востоке Синайского полуострова. Об этом сообщил новостной портал El Fagr.

По его сведениям, пострадавшей оказана вся необходимая помощь, она находится под наблюдением медиков.

Портал цитирует министра окружающей среды Египта Ясмин Фуад, по словам которой профильными службами республики принимаются "срочные меры по оценке ситуации и выявлению причин такого поведения хищника".

В июне генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил о гибели гражданина России в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады. Российский дипломат отметил, что погибший не был туристом, а на постоянной основе проживал на территории Египта.