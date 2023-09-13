13 сентября, 18:05
Военная операция на Украине

В Белгородской области заявили о невозможности обеспечить информирование об артударах

Губернатор Вячеслав Гладков при этом отметил, что на данный момент принимается большое количество мер Вооруженными Силами РФ, пограничными службами, силовыми структурами для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность населения

ТАСС, 13 сентября. Обеспечить информирование населения жителей Белгородской области по прилетам артиллерийских снарядов и мин со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) к настоящему времени невозможно. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира во "ВКонтакте".

"Если возникает ситуация, которая требует довести информацию до населения в смысле прямой угрозы, конечно, это будем делать сразу. Но прилет артиллерийских снарядов и мин на нашу территорию - исходя из маленького расстояния, конечно, обеспечить предупреждение информирования населения на сегодняшний день невозможно", - сказал Гладков.

По его словам, на данный момент принимается большое количество мер Вооруженными Силами РФ, пограничными службами, силовыми структурами для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность населения. "Держим взаимодействие на особом контроле, оперативный штаб работает круглосуточно", - уточнил глава региона.

Он также добавил, что система информирования населения об атаках в регионе усиливается. "По всему, например, Валуйскому округу мы увеличили в разы количество устройств, передающих сигнал оповещения. На начало года было 2, сейчас плюс 12, еще 16 находится в работе", - подытожил губернатор. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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