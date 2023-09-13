В Крымске произошла авария на водопроводе

Городские власти призвали жителей запастись необходимым количеством питьевой и технической воды

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Авария на водопроводе произошла в Крымске в Краснодарском крае, для устранения ее последствий с 10 утра в четверг в городе будет прекращена подача воды, предварительно, на 18 часов, водятся изменения в график работы школ и детских садов. Также будет временно приостановлено водоснабжение в Новороссийске и Геленджике, сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

"Произошла серьезная авария на водопроводе. Завтра, 14 сентября, с 10:00 для ликвидации аварийной ситуации будет прекращена подача воды абонентам на 100% ориентировочно на 18 часов. Во всем городе не будет воды (кроме микрорайона "Надежда"). Выход на плановый режим подачи воды в течение 6 часов после окончания работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детские сады в городе будут работать в четверг только до обеда, в школах вводят сокращенное расписание для учащихся во вторую смену, о возможных изменениях в графике работы социальных объектов на пятницу будет сообщено позже. Власти Крымска призвали жителей запастись необходимым количеством питьевой и технической воды.

Позднее Лесь уточнил, что авария произошла на магистральном водопроводе, причины выясняются. Глава Крымского района со ссылкой на представителя "Троицкого группового водопровода" добавил, что также будет временно приостановлено водоснабжение в Новороссийске и Геленджике. "Подробности от начальника РЭУ "Троицкий групповой водопровод" Владимира Ивановича Поливара: авария на магистральном водопроводе произошла сегодня вечером. Причину выясняет специальная техническая комиссия. Без водоснабжения будут абоненты Крымского района, Новороссийска и Геленджика", - написал Лесь.