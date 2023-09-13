13 сентября, 19:33
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Его сбили над селом Тулянка

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника, который был уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"13 сентября т. г. около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, российская система ПВО сработала в Валуйском городском округе, была сбита воздушная цель над селом Тулянка. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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