Число жертв наводнений на севере Ливии превысило 8 тыс.

По словам советника Палаты представителей страны, "количество пропавших без вести на настоящий момент превышает 10 тыс."

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Число жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, превысило 8 тыс. Об этом сообщил советник Палаты представителей (парламента) страны.

"Число погибших в результате стихийного бедствия на северо востоке Ливии превысило 8 тыс.", - приводит телеканал Al Arabiya его слова. Советник добавил, что, по его данным, "количество пропавших без вести на настоящий момент превышает 10 тыс.".

Ранее сообщалось, что жертвами наводнений на северо-востоке Ливии стали 7 тыс. человек.

В свою очередь глава муниципалитета города Дерна, который более других ливийских населенных пунктов пострадал от стихии, заявил Al Arabiya, что "городские власти ожидают увеличения числа жертв прошедших в регионе ливней и наводнений до 20 тыс.". Некоторое время назад министерство здравоохранения правительства, избранного на востоке страны парламентом Ливии, предполагало, что число погибших в результате удара стихии достигнет 10 тыс.