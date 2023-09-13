Движение на внешней стороне 24-го км МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Движение на внешней стороне 24-го км МКАД затруднено из-за грузового автомобиля, столкнувшегося с отбойником. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 24-го км МКАД (в районе развязки с Каширским шоссе) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил разворот с последующим столкновением с отбойником разделяющим внешнюю и внутреннюю сторону МКАД", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение в районе происшествия затруднено, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.