Жителя Москвы обвинили в участии в легионе "Свобода России"

Ему может грозить до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали жителя Москвы Евгения Мищенко, который в ходе следственных действий признал вину в участии в украинской террористической организации - легионе "Свобода России" (запрещена на территории РФ). Как уточнил ТАСС его адвокат Николай Фомин, столичный суд не смог в среду избрать Мищенко меру пресечения из-за госпитализации подзащитного.

По словам адвоката, следователь просил суд избрать обвиняемому арест на два месяца, однако судебное решение не было принято из-за того, что Мищенко пожаловался на самочувствие и был увезен на карете скорой помощи.

"Бабушкинский районный суд Москвы возвратил материалы уголовного дела в отношении моего подзащитного следственному органу в связи с невозможностью рассмотреть его ходатайство об избрании меры пресечения из-за отсутствия обвиняемого. Следователь только что мне заявил, что мой подзащитный госпитализирован в одну из столичных больниц", - сказал защитник.

Он также отметил, что прокуратура в ходе заседания настаивала на рассмотрение ходатайства об аресте в отсутствие его подзащитного, однако суд решил вернуть материалы в органы следствия.

Как следует из материалов дела, москвич Мищенко в ходе следственных действий признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). По версии следствия, мужчина является сторонником запрещенной в России украинской террористической организации легион "Свобода России".

Мищенко был задержан правоохранительными органами 11 сентября возле своего дома, где у него в рамках уголовного дела был проведен обыск. Позднее москвичу официально предъявили обвинение, за которое ему грозит до 20 лет лишения свободы.