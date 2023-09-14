Суд арестовал 11 квартир журналиста Караулова по делу о незаконном предпринимательстве

По версии следствия, Караулов сдавал их в наем на возмездной основе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы наложил арест на 11 квартир журналиста Андрея Караулова (признан иноагентом) в рамках обеспечительных мер по делу о незаконном предпринимательстве, по которому он проходит подозреваемым. Об этом сказано в апелляционном постановлении Мосгорсуда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Постановлением Симоновского районного суда города Москвы разрешено наложение ареста в рамках уголовного дела на квартиры, принадлежащие Караулову А. В., расположенные по 11 адресам с наложением запретов собственнику совершать действия, связанные с продажей, дарением, использованием путем сдачи в наем и иными действиями, предусматривающими отчуждение указанного имущества в пользу третьих лиц", - отмечается в документе.

В постановлении также сказано, что вопреки утверждениям адвоката, Караулов "является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации) и в рамках данного уголовного дела объявлен в федеральный розыск с целью установления его местонахождения и допроса по обстоятельствам расследуемого уголовного дела". Из документа следует, что вину в этом деянии журналист не признает и считает, что по делу отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава преступления в его действиях.

По версии дознавателя ГУ МВД России по Москве, Караулов сдавал 11 квартир в наем на возмездной основе. Указанные квартиры правоохранители считают орудием совершения преступления, что и стало причиной их ареста.

В отношении журналиста также возбуждено еще два уголовных дела - о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова. Сам журналист заявлял ТАСС, что находится в ОАЭ на лечении, от следствия скрываться не намерен, но врачи пока запрещают ему менять климат.

Решение первой инстанции - Симоновского районного суда - Мосгорсуд оставил в силе, отклонив апелляцию адвоката Караулова.