Над Брянской областью средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа

Атака была пресечена около 00:10 мск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"14 сентября текущего года около 00:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью в среду около 22:00 мск.