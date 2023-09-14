13 сентября, 21:35
Военная операция на Украине

Над Брянской областью средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Атака была пресечена около 00:10 мск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"14 сентября текущего года около 00:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью в среду около 22:00 мск. 

Теги:
РоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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