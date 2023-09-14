Над Брянским районом силы ПВО сбили очередной беспилотник

Как сообщил глава региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 14 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один беспилотник самолетного типа над Брянским районом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"ВСУ пытались совершить еще одну атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате предыдущих атак БПЛА над Брасовским и Карачевским районами и над Стародубским муниципальным округом отсутствуют жертвы и разрушения, а оперативные службы ведут работу на месте падения беспилотников.

В Минобороны России сообщали об уничтожении беспилотников над Брянской областью в среду в 22:00, в 00:10 и около 00:30 мск в четверг.