13 сентября, 23:11
Военная операция на Украине

Над Брянским районом силы ПВО сбили очередной беспилотник

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Как сообщил глава региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 14 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один беспилотник самолетного типа над Брянским районом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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"ВСУ пытались совершить еще одну атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате предыдущих атак БПЛА над Брасовским и Карачевским районами и над Стародубским муниципальным округом отсутствуют жертвы и разрушения, а оперативные службы ведут работу на месте падения беспилотников.

В Минобороны России сообщали об уничтожении беспилотников над Брянской областью в среду в 22:00, в 00:10 и около 00:30 мск в четверг. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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