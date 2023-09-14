В Гонконге из-за сильных дождей отменили занятия в школах

Ливень может привести к подтоплению дорог, а в некоторых районах города - к наводнениям, сообщили метеорологи

ГОНКОНГ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Гонконга отменило занятия в школах города из-за сильных ливней. Об этом говорится в распространенном заявлении властей.

В 05:55 по местному времени (00:55 мск) Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила красное штормовое предупреждение из-за сильных дождей.

Как указывается в заявлении правительства, "поскольку в настоящее время действует красное штормовое предупреждение из-за ливня, занятия во всех школах сегодня приостановлены".

Согласно заявлению обсерватории, такое предупреждение означает, что в городе выпадает свыше 50 мм осадков в час. Подчеркивается, что сильный ливень может вызвать подтопления дорог, пробки. В некоторых районах города дожди могут привести к наводнениям.