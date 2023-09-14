В Приморье подросток собирался поджечь военкомат

Суд заключил несовершеннолетнего под стражу

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока заключил под стражу несовершеннолетнего, который прошел обучение для поджога одного из военкоматов Приморья, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Несовершеннолетний, <…> прошел обучение для осуществления террористической деятельности, в ходе которого приобрел необходимые знания и навыки по их применению, с целью совершения поджога одного из военных комиссариатов Приморского края. Представитель органа предварительного следствия обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего, которое было удовлетворено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подросток арестован по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Суд заключил его под стражу до 9 ноября 2023 года.