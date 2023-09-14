На Камчатке из незаконного оборота изъяли более 60 кг красной игры

Ущерб от действий злоумышленников превысил 3,5 млн рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота на Камчатке более 60 кг красной игры стоимостью свыше 3,5 млн рублей, двое подозреваемых в нелегальном вылове водных биологических ресурсов задержаны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские изъяли более 60 кг лососевой икры, плавсредство и орудия лова. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, превысил 3,5 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, по подозрению в незаконном вылове водных биологических ресурсов задержаны двое мужчин. "Установлено, что злоумышленники, не имея разрешительных документов, осуществляли добычу лосося, кижуча и кеты в акватории реки Антоновки", - добавила представитель ведомства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.