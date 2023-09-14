Над Крымом силы ПВО уничтожили 11 беспилотников

Как сообщили в Минобороны России, атака была совершена около 05:30 мск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, 11 БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"14 сентября около 05:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, 7 из них были перехвачены средствами ПВО. Кроме того, ВСУ нанесли удар тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Все катера были уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте. В военном ведомстве позднее уточнили, что корабли будут полностью восстановлены.

Позже в Минобороны России сообщали об уничтожении морской авиацией Черноморского флота еще трех безэкипажных катеров ВСУ.