Суд в Красноярске отказал Митволю в рассмотрении дела в закрытом режиме

Митволь объяснил свое ходатайство о проведении закрытого заседания опасением за безопасность членов семьи

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный суд в Красноярске отказал экс-замглавы Росприроднадзора и председателю совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олегу Митволю в проведении заседания в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В ходатайстве отказать", - сказал судья Иван Иванов.

Свою просьбу к суду Митволь объяснил опасением за безопасность членов семьи. "Я крайне беспокоюсь за ситуацию с моей женой. Она уже дважды <...> попадала под различные неприятные происшествия, по которым сейчас работают органы МВД", - сказал Митволь.

По его словам, в ноябре его жену толкнули на улице и она попала под машину, позже грузовик сбил с трассы автомобиль, в котором находились члены его семьи.

Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения была заменена на домашний арест. Он признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке.