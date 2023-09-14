В Саратовской области произошел пожар на газопроводе

Как сообщили в региональном МЧС, причиной возгорания стала разгерметизация

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Возле поселка Красный Октябрь в Саратовской области произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием. По данным регионального ГУ МЧС, в результате этого загорелось 2 га травы, никто не пострадал.

В МЧС журналистам рассказали, что речь идет о первой нитке газопровода Песчаный - Умет - Сторожевка ( d-1000). Сообщение о случившемся поступило в 07:37 (06:37 мск). О происшествии сообщили в "Газпром трансгаз Саратов", отметили в ведомстве.

Там также отметили, что топливо в газпроводе не предназначалось для населения.

Позже начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации открытого горения. "Сейчас нахожусь на месте. Открытое горение газопровода устранено", - сообщил он, добавив, что на месте работают все экстренные службы.

