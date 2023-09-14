На Камчатке через девять дней поисков нашли двух потерявшихся туристов

В общей сложности сотрудники МЧС обследовали более 400 кв. км

ТАСС, 14 сентября. Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 обнаружили двух пожилых туристов, пропавших в конце августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края.

"Туристы на Камчатке спасены через девять дней поисков. Их с воздуха обнаружили спасатели МЧС России на вертолете Ми-8. Пожилые туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.

Перед походом на вулканы мужчины зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. В общей сложности обследовали более 400 кв. км. Осмотрели туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания туристов и территории стоянок, произвели облет маршрута с осмотром ледников. Поиски велись сводной группировкой спасателей поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и краевых спасителей как пешим порядком, так и с воздуха с применением беспилотных аппаратов.

В начале сентября администрация сети природных парков "Вулканы Камчатки" сообщила, что два туриста 1951 года рождения отправились по длительному маршруту в парке "Ключевской", но не вышли на связь в обозначенное время. Мужчины шли по маршруту поселок Ключи - озеро Державина - вулкан Средний - ледник Богдановича - перевал Безымянный - перевал Толбачик - перевал Толуд - стоянка "Клешня".

Природный парк "Ключевской" - это место наиболее активного вулканизма на Камчатке. Здесь находятся 13 высочайших вулканов России. Парк расположен на расстоянии 500 км от Петропавловска-Камчатского.