В Красноярском крае после шести дней поисков нашли двух заблудившихся в тайге мужчин

Их искали 50 человек

ТАСС, 14 сентября. Двоих мужчин 44 и 29 лет нашли живыми после того, как те заблудились в тайге в Красноярском крае, собирая дикоросы, и провели там шесть дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сообщение о пропаже местных жителей 1994 и 1977 годов рождения поступило в отдел полиции спустя сутки после того, как они 7 сентября уехали на автомобиле в направлении поселка Вельмо Северо-Енисейского района в лес за ягодой и не вернулись. Мужчины были обнаружены поисковой группой, в которую вошли сотрудники полиции из разных подразделений", - сказали в ведомстве.

Об исчезновении мужчин сообщила жена одного из них. Основной этап поисков, в которых участвовали 50 человек, начался 12 сентября по задаче координатора поискового отряда "ЛизаАлерт".

"Отряд присоединился к поиску 12 сентября. Предоставил поисковое оборудование. Управление поиском осуществлялись сборным штабом "ЛизаАлерт" и МВД", - рассказала ТАСС представитель организации в Красноярском крае Галина Филиппова.

Все дни, проведенные в тайге, мужчины питались ягодами. Пытаясь выйти к оставленной машине, они набрели на импровизированную палатку из укрывного материала. В полиции Красноярского края также рассказали, что в тот же день, когда мужчин нашли поисковики, у одного из них родилась дочь.