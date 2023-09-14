В Саратове после аварии восстановили подачу холодной воды

Без водоснабжения оставались более 195 тыс. жителей

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу холодной воды более 195 тыс. жителей Саратова, которая была нарушена из-за коммунальной аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Авария устранена, водоснабжение абонентам восстановлено", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось ранее, утром 13 сентября на улице Рахова в центре Саратова произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В зону ограничения подачи холодной воды попали более 3,1 тыс. многоквартирных и частных домов с общим населением более 195 тыс. человек, а также 33 объекта социальной сферы. Прокуратура города взяла на контроль ход восстановительных работ.