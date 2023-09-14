Обвинение попросило приговорить Митволя к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы

Экс-замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" обвиняется в крупном хищении

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Обвинение попросило приговорить экс-замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя, обвиняемого в крупном хищении, к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу суд признать Митволя Олега Львовича виновным <...>. Назначить ему наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель обвинения.

Он также попросил учесть срок пребывания Митволя под стражей и домашним арестом и частично удовлетворить гражданские иски Федерального агентства железнодорожного транспорта на 742 млн рублей и на 211 млн рублей в пользу краевого транспортного управления, и оставить под арестом имущество Митволя - нежилое помещение, квартиру, два автомобиля и денежные средства до выполнения требований по искам.

Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения была заменена на домашний арест. Он признал вину, его дело рассматривается в особом порядке.