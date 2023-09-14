В Кургане пропал десятилетний ребенок

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 14 сентября. Десятилетний мальчик пропал в Кургане. Возбуждено уголовное дело, в розыске задействованы сотрудники следственного управления СК и полиции, сообщили в региональном следственном управлении СК.

По данным следствия, он ушел из дома днем 13 сентября. На место происшествия выехали следователи-криминалисты, следователи опрашивают родственников и знакомых пропавшего. По какой статье возбуждено дело не уточняется.

Худощавый светло-русый мальчик с зелеными глазами в ото день носил кепку камуфляжного цвета, фиолетовую куртку с желтыми надписями, кофту, брюки и синие кроссовки.