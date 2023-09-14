На "Курганмашзаводе" произошел пожар

Пострадали два человека

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на предприятии "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) в Кургане, в результате пострадали двое рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В ходе сварочных работ в результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров. В результате пострадали двое рабочих. Им оказана вся необходимая помощь, рабочие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. Завод продолжает выполнять гособоронзаказ в штатном режиме. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего" - сообщили в компании.

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России, он единственный в стране выпускает боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков государств мира. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения: гусеничные вездеходы, минипогрузчики с бортовым поворотом и другое оборудование.

Следственный комитет организовал доследственную проверку после ЧП. "В настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности при выполнении указанных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в региональном следственном управлении.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате разгерметизации подлежащего сварке топливного бака.