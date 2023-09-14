Водоснабжение села в Курской области оказалось нарушено в результате обстрела ВСУ

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки оказалось нарушено водоснабжение населенного пункта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали девять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, специалисты приступят к восстановительным работам, как только появится соответствующая возможность.