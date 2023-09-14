14 сентября, 06:35
Военная операция на Украине

Водоснабжение села в Курской области оказалось нарушено в результате обстрела ВСУ

По данным главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Село Гордеевка в Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки оказалось нарушено водоснабжение населенного пункта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали девять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, специалисты приступят к восстановительным работам, как только появится соответствующая возможность. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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