При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы пострадал один человек

Он находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара в квартире девятиэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Пожар произошел в квартире на втором этаже на площади 45 кв. м. В ходе тушения обнаружен пострадавший, он находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. По его словам, огонь распространился также на соседнюю квартиру.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что информация о пожаре по адресу: Северный бульвар, д. 17, поступила 08:29. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено возгорание в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. С третьего этажа жилого дома огнеборцами спасены два человека, один из них ребенок", - сказали в главке.

Позже стало известно, что при пожаре спасены пять человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.