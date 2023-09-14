В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате аварии с участием четырех машин на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

"Полиция проводит проверку по факту массовой аварии на Пискаревском проспекте, в которой пострадали пять человек. 14 сентября 2023 года в 06:00 в Красногвардейском районе по Пискаревскому проспекту, дом №28, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями Geely, Kia Sorento, Renault Duster", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Volkswagen Polo в возрасте от 19 до 24 лет, один из них в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.