В Оренбургской области в ДТП погиб человек

Столкнулись четыре автомобиля

ТАСС, 14 сентября. Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Сорочинском городском округе Оренбургской области, в результате аварии погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что около 05:45 (03:45 мск) на 272-м км автодороги федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к Оренбургу) 46-летний водитель автомобиля марки BMW, двигаясь со стороны города Оренбурга в сторону Самары, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд разрешен), где допустил столкновение с автомобилем марки Renault в сцепке с прицепом под управлением 41-летнего водителя и последующее столкновение с автомобилем марки DAF в сцепке с полуприцепом-цистерной под управлением 52-летнего водителя, которые двигались во встречном направлении прямо", - говорится в сообщении ведомства.

После столкновения Renault съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. Большегруз DAF съехал на левую обочину и столкнулся с автомобилем Honda под управлением 42-летнего водителя.

В результате аварии от полученных травм до приезда скорой скончался водитель BMW. Сотрудники полиции Сорочинского городского округа выясняют все обстоятельства ДТП.