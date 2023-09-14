В Саратове напали на депутата гордумы, прибывшего на вызов в качестве врача

Нападавшего задержали

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Мужчина напал на депутата Саратовской городской думы Владимира Новикова, который работает в скорой помощи в качестве врача-стажера и приехал на вызов. Об этом ТАСС сообщил помощник депутата Степан Садовников.

"Владимир Евгеньевич [Новиков] приехал на вызов к гражданке, ее избивал сожитель. И он напал на Владимира Евгеньевича в какой-то момент", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавший от госпитализации отказался.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в ночь на 14 сентября на улице Дорожной поселка Зоринский в Саратове. "Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовая служба полиции задержали 27-летнего гражданина, который нанес телесные повреждения 34-летнему врачу бригады скорой помощи", - отметили в управлении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Как говорится на сайте Саратовской городской думы, Владимир Новиков с 2021 года по настоящее время работает в Саратовской областной станции скорой медицинской помощи в должности врача-стажера. В 2021 году его избрали депутатом городской думы.