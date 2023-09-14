Главаря ОПГ Аслана Гагиева приговорили к пожизненному заключению

Суд признал его виновным в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил криминального авторитета Аслана Гагиева, обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, к пожизненному заключению, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд приговорил Гагиева к пожизненному заключению", - сказал судья.

Ранее во время дачи показаний Гагиев (по прозвищу Джако) заявил, что не считает себя виновным и не имеет отношения к заказным убийствам, а обвинению не удалось доказать его вину, предъявленные мотивы, по его мнению, ничем не подтверждаются. Прокурор во время прений сторон попросил для Гагиева пожизненное заключение.

По данным следствия, в 2004 году Гагиев создал на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии преступное сообщество, в состав которого вошли не менее 50 человек. Не позднее ноября 2012 года Гагиев создал в Северной Осетии три банды, которые стали структурными подразделениями возглавляемого им преступного сообщества. В период с 2012 по 2013 год по указанию Гагиева участники его банды в Северной Осетии убили шесть человек, включая Олега Озиева, который был заместителем прокурора Промышленного района Владикавказа.

В начале августа Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил наказание от 12 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения 12 участникам ОПГ. Уголовное дело в их отношении рассматривалось военным судом с конца 2018 года.

О деятельности ОПГ

Всего на счету участников банд 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии, а также 60 убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов. К настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассмотрено судом, 7 объявлены в международный розыск, еще 7 убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов с 2010 по 2014 год.

Гагиев скрывался от следствия, в 2014 году он был объявлен в международный розыск, а год спустя задержан на территории Вены. В 2018 году Австрия выдала Гагиева России.