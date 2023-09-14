14 сентября, 07:56,
обновлено 14 сентября, 07:58

В ЛНР задержали пятерых украинских боевиков

Их проверяют на причастность к преступлениям против мирного населения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии задержали в ЛНР пятерых украинских боевиков, они проверяются на причастность к преступлениям против мирного населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения комплексных специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии выявили пятерых граждан, служивших в ВСУ, МЧС и полиции Украины. Задержанные мужчины не только принимали активное участие в так называемой антитеррористической операции, развязанной киевским режимом в 2014 году, но и скрывали информацию об этом", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что все бывшие участники АТО направлены в отдел уголовного розыска для постановки на специальный учет и проверки их причастности к военным преступлениям и расправам над мирными жителями.

"Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава специальных подразделений полиции и военнослужащих Росгвардии была предотвращена возможность противоправных действий со стороны данных граждан против личного состава и гражданского населения", - заключили в ведомстве. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация