В ЛНР задержали пятерых украинских боевиков

Их проверяют на причастность к преступлениям против мирного населения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии задержали в ЛНР пятерых украинских боевиков, они проверяются на причастность к преступлениям против мирного населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения комплексных специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии выявили пятерых граждан, служивших в ВСУ, МЧС и полиции Украины. Задержанные мужчины не только принимали активное участие в так называемой антитеррористической операции, развязанной киевским режимом в 2014 году, но и скрывали информацию об этом", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что все бывшие участники АТО направлены в отдел уголовного розыска для постановки на специальный учет и проверки их причастности к военным преступлениям и расправам над мирными жителями.

"Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава специальных подразделений полиции и военнослужащих Росгвардии была предотвращена возможность противоправных действий со стороны данных граждан против личного состава и гражданского населения", - заключили в ведомстве.