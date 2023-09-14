В Петровском районе Донецка маршрутный автобус попал под обстрел со стороны ВСУ

Информация о пострадавших уточняется

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Маршрутный автобус в Петровском районе Донецка попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

"Утром в Петровском районе под обстрел попала маршрутка. Информация о пострадавших уточняется", - сказали в оперативных службах.

Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 мск ВСУ выпустили по Петровскому району города три снаряда из ствольной артиллерии калибра 155 мм.