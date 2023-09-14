В Дагестане женщину приговорили к восьми годам колонии за финансирование терроризма

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Махачкалы к восьми годам колонии за оказание финансовой помощи участникам террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летней жительницы Махачкалы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "Финансирование терроризма". Подсудимой назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2021 и январе 2022 года женщина, находясь в Дагестане, участвовала в международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, предоставляя деньги для оказания помощи ее участникам.