В Москве пенсионерка погибла в пожаре, устроенном ее соседями

Женщина подожгла квартиру в ходе ссоры с мужем

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Поджог стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы, который устроила москвичка в ходе ссоры с мужем. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в результате пожара погибла 88-летняя соседка супругов.

"По предварительным данным, женщина в ходе ссоры с супругом разлила горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Также скончалась женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире", - говорится в сообщении.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. "Бутырская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - добавили в надзорном ведомстве столицы.

В пресс-службе столичного ГСУ СК добавили, что причиной смерти 88-летней женщины стало отравления продуктами горения. На месте ЧП работают следователи столичного СК.

Пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на Северном бульваре произошел утром, его площадь составила 45 кв. м. Спасены пять человек, в том числе ребенок. В оперативных службах ТАСС сообщали, что пострадал один человек.