В Хабаровском крае сняли режим ЧС регионального характера в лесах

В регионе продолжают действовать два пожара на общей площади 13 га

ТАСС, 14 сентября. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах снят на территории Хабаровского края, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Хабаровском крае снят режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Ограничительные меры действовали в регионе с 28 июня. На территории лесного фонда запрещалось пребывание граждан, а также въезд в лесную полосу на транспортных средствах. Исключение составляли лица, осуществляющие работы по охране лесов от пожаров и использующие леса на основании договоров аренды лесных участков", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, обстановка с лесными пожарами значительно улучшилась и полностью управляема. Специалисты тушат два возгорания в Ульчском и Солнечном районах на общей площади 13 га.

Пик лесных пожаров пройден, при этом с наступлением осени пожароопасная обстановка вновь может обостриться. "Наступает период, когда лес поджигают не грозы, как это было летом, а местные жители, сжигающие мусор либо выполняющие в лесах огневые работы. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края просит неукоснительно соблюдать в лесу правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении.