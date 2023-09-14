На улицах Ростова-на-Дону отловили трех диких кабанов

Животных после обследования выпустят в естественную среду обитания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Трех диких кабанов, которых заметили жители на нескольких улицах в Ростове-на-Дону, отловили, сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

"В Ростове отловили третьего дикого кабана из тех, что устроили переполох в городе во вторник. Двух поймали накануне. Сейчас животное должны обследовать на наличие опасных заболеваний. Если все будет в порядке, зверя отпустят в естественную среду обитания", - написала Петрова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Она уточнила, что спасатели просят горожан соблюдать осторожность. В случае встречи с дикими животными в городе не подходить к ним и сообщить об этом по номеру 112.

12 сентября в соцсетях появилась информация о том, что дикого кабана заметили неподалеку от детской площадки одного из жилых комплексов, очевидцы также видели животных на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

Городские власти сообщили, что трех диких кабанов заметили на территории Первомайского и Кировского районов. Поиск кабанов вели правоохранительные органы совместно с волонтерами, спасателями, сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии региона, добавили в администрации.