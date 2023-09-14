В Подмосковье задержали четверых участников массовой драки

Инцидент произошел 12 сентября возле одного из домов в Ильинском-Усове

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали четверых участников массовой драки в поселке Ильинское-Усово под Красногорском. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Красногорску установлены и доставлены к следователю наиболее активные участники массовой драки в поселке Ильинское-Усово, подозреваемые в совершении хулиганских действий. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 21 до 23 лет. Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ", - сказала она.

Кроме того, по словам Петровой, в отношении еще 14 доставленных в полицию составлены административные протоколы, в том числе по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ) КоАП РФ.

Инцидент произошел в минувший вторник возле одного из домов в Ильинском-Усове. Словесный конфликт между двумя компаниями мужчин перерос в драку. В результате в отдел полиции были доставлены для разбирательства 16 человек. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что только одна из групп конфликтующих мужчин составляла порядка 20-30 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).