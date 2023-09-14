14 сентября, 08:59

В Дерне более 500 человек спасли из-под завалов после наводнений

© ТАСС/ Ruptly/ Reuters

Спасатели и подразделения гражданской обороны приступили к работе сразу же после того, как были освобождены несколько заблокированных подъездов к городу

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 500 человек спасли из-под завалов зданий в городе Дерна, который сильнее других населенных пунктов Ливии пострадал в результате ливней и наводнений на северо-востоке страны.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения Правительства национального единства, штаб-квартира которого находится в Триполи.

"В городе Дерна спасательные команды на настоящий момент смогли вызволить из-под завалов 510 человек", - указали в ливийском Минздраве. Отмечается, что спасательные бригады и подразделения гражданской обороны приступили к работе в Дерне минувшим днем, сразу же после того, как были освобождены несколько подъездов к городу, заблокированных во время наводнения. 

Теги:
Ливия
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