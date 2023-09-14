В Адыгее возбудили уголовное дело после ограбления ювелирного салона

В МВД по республике сообщили, что ведется поиск нападавшего

МАЙКОП, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на ювелирный магазин в республиканском центре Адыгеи - Майкопе. Ведется поиск мужчины, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

По данным следователей, неустановленный мужчина ворвался в магазин, расположенный по улице Пролетарской, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от продавцов выдать ему ювелирные украшения. Затем, собрав в сумку драгоценности, скрылся.

"Следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении.

Ведется розыск нападавшего. К раскрытию преступления министр внутренних дел по Республике Адыгея Олег Безсмельницын подключил наиболее опытных оперативников и криминалистов ведомства, добавили в пресс-службе.