14 сентября, 09:40

В Екатеринбурге из школы из-за пожара эвакуировались более 700 человек

По данным МЧС, никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории средней образовательной школы в Екатеринбурге, из здания эвакуировались 760 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сегодня в 13:11 (11:11 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Санаторная. На площади 10 кв. м горел пристрой средней образовательной школы. До прибытия пожарных 760 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали, в тушении задействовали три единицы техники. 

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© Информационное агентство ТАСС
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