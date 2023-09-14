В Югре возбудили уголовное дело после избиения школьника с инвалидностью

В СУ СК региона сообщили, что личности всех участников нападения установлены

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после избиения школьника с инвалидностью в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"По результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ о совершении противоправных действий группой подростков в отношении 18-летнего юноши, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц)", - сказано в сообщении.

​​​Ранее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись и публикации, что группа подростков обманом заманила школьника с инвалидностью в квартиру, где его избили из-за давнего конфликт. Его удерживали и наносили удары, но позже он смог сбежать.

По данным следователей, в квартире находились подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Личности всех участников избиения установлены. Их допрашивают следователи. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка, добавили в СУ СК РФ.