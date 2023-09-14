В Кемерове при возгорании угольной пыли на ТЭЦ пострадал один человек

Возбудили уголовное дело

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Угольная пыль загорелась на Кемеровской ТЭЦ, огонь перекинулся на машиниста, которого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Кристина Иванова.

По версии следствия, накануне вечером на Кемеровской ТЭЦ, принадлежащей ОАО "Кемеровская генерация", произошло возгорание угольной пыли, повлекшее воспламенение машиниста топливоподачи топливно-транспортного цеха. "С термическими ожогами для экстренного оказания квалифицированной помощи пострадавшую доставили в одно из медицинских учреждений областного центра. В настоящее время состояние ее оценивается как крайне тяжелое", - сказала Иванова.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Причины возгорания устанавливаются.