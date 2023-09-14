Под Волгоградом шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Проводится проверка

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Шесть человек госпитализировали после опрокидывания маршрутного такси из-за столкновения с грузовым автомобилем "Камаз" на автодороге Краснослободск - Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Прокуратура проводит проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

По предварительным данным, примерно в 10:30 на автодороге Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба на повороте в хутор Лебяжья Поляна произошло столкновение автомобиля "Камаз" с маршрутной "Газелью". "Водитель "Камаза" не пропустил имевшее преимущество на дороге маршрутное такси. В результате столкновения транспортных средств произошло опрокидывание маршрутного такси с находившимися в нем 13 пассажирами. Шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Детей в маршрутном такси не было", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехала прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Жанна Селютина. Ранее со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщалось, что движение транспорта на участке дороги затруднено. Работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Среднеахтубинскому району. На место аварии выехало также руководство областной Госавтоинспекции.