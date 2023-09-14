В Татарстане ученик пронес в школу похожий на ракетницу предмет и ранил одноклассника

Из образовательного учреждения госпитализировали двух человек

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Ученик второго класса Пестречинского района Татарстана пронес в школу предмет, похожий на ракетницу, который сработал из-за неосторожного обращения и ранил ребенка. Об этом сообщил глава района Ильхам Кашапов в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 14 сентября, в школе села Богородского произошел инцидент: ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу, в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала. В результате легкую травму получил один из учеников - у него царапина на лице. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Пострадавшего ученика вместе с еще одним ребенком, которого оглушило громким звуком, госпитализировали. После осмотра их отпустили домой, на амбулаторное лечение.

"В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе", - добавил Кашапов.