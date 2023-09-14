Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО президента банка "Югра" Алексея Нефедова

Его отправили в СИЗО в связи с его систематической неявкой на заседания без уважительных причин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения президенту находящегося на стадии банкротства банка "Югра" Алексею Нефедову в связи с его воспрепятствованием производству по делу, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Замоскворецкого районного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной инстанции.

Замоскворецкий суд в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей руководством банка "Югра" отправил в СИЗО Нефедова в связи с его систематической неявкой на заседания без уважительных причин. После отмены запрета определенных действий срок ареста был ему установлен до 30 сентября.

Защита Нефедова настаивала на отсутствии необходимости в ужесточении ему меры пресечения, ссылаясь на состояние его здоровья, хронические и перенесенные ранее заболевания. "На днях мы получили ответ из ФСИН на наш запрос по характеристике Алексея Нефедова. Как следует из документа, в период с апреля 2019 года по 30 июня 2023 года подсудимый ни разу не нарушил применяемые к нему запреты", - отметила адвокат. Ее коллега также поддержал все доводы жалобы и предложил отпустить Нефедова под залог в размере 50 млн рублей, который готовы внести представители ООО "Дерби". Сам банкир, участвовавший в заседании по видеосвязи, заявил, что ранее установленные судом запреты не нарушал, и опасность для общества не представляет.

В свою очередь с иной позицией в суде выступили представитель прокуратуры и потерпевшей стороны. Выслушав всех участников процесса, Мосгорсуд не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции и отклонил жалобы защитников банкира.

Кроме Нефедова, к уголовной ответственности привлечены и принимают участие в судебном процессе бенефициарный владелец банка "Югра" Алексей Хотин, председатель правления Дмитрий Шиляев, а также директор филиала в Москве Нина Чернова. В отношении них неоднократно продлевалась мера пресечения в виде запрета определенных действий, никто из фигурантов дела вину не признает.